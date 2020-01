Die Ursache für den verheerenden Wohnhausbrand in St. Georgen ob Kreischberg in der Steiermark am Sonntagabend ist geklärt: Es war eine auf einem Tisch aufgestellte Kerze. Der 37-Jährige Hausbesitzer und seine Familie, darunter zwei Kleinkinder, konnten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie blieben unverletzt.