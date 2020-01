Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Maria Scharapowa ist derzeit lediglich 147. im WTA-Ranking, wegen Schulterproblemen bestritt sie 2019 nur acht Turniere. Diese Woche hat sie ihr erstes Match seit den US Open gespielt und dieses in Brisbane gegen die US-Qualifikantin Jennifer Brady 6:3,1:6 und 6:7(3) verloren. Scharapowa, Australian-Open-Siegerin von 2008, hat sich übrigens nicht als einzige Spielerin darüber aufgeregt, dass das aktuelle Damen-Turnier in Brisbane auf Nebenplätze verlagert worden ist.