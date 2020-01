Sensationell

Umso sensationeller ist das heurige Hahnenkamm-„Comeback“ jenes Mannes, den man ob seines Jahrhundert-Sturzes bei Winter-Olympia in Nagano 1998 mit den beiden Goldenen danach ehrfurchtsvoll Herminator nannte. Am Donnerstag, also genau morgen in zwei Wochen, wird er abermals gemeinsam mit Pruschak das „Krone“-Haus eröffnen. Wobei sicherlich auch beim heute 47-jährigen Familienvater Erinnerungen an den zweifelsohne emotionalsten Triumph seiner Karriere wach werden. Als er nach dem dramatischen Motorradunfall im Sommer 2001, bei dem er fast ein Bein verloren hätte, erstmals wieder ganz oben stand. 2003 gewann Maier den Super-G von Kitzbühel und konnte bei der Siegerehrung seine Freudentränen nicht zurückhalten.