Das heutige Flutlicht-Spektakel in Madonna (17.45 und 20.45 Uhr, live im krone.at-Ticker) liegt Österreichs Slalom-Stars traditionell ausgezeichnet. Nicht nur dank Hirscher. Marco Schwarz fuhr hier 2015 zum ersten Mal in seiner Karriere aufs Weltcup-Podest und war 2018 direkt vor Michael Matt Zweiter. Die Zeichen, dass unsere „schwarze Serie“ reißt, stehen also sehr gut. Da will Manuel Feller - schmunzelnd - von einem Hirscher-Comeback nichts wissen.