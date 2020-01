Auch deutsche Soldaten in Erbil stationiert

Dank eines frühzeitigen Alarms hätten Soldaten im Gefahrenbereich Zeit gehabt, sich in Schutzbunkern in Sicherheit zu bringen, berichtete CNN unter Berufung auf einen Angehörigen des US-Militärs. Die iranische Führung soll die Regierung in Bagdad über die bevorstehenden Angriffe verständigt haben. Am Stützpunkt in Erbil, der ebenfalls ins Visier der iranischen Armee geriet, sind derzeit auch 100 Soldaten der deutschen Bundeswehr stationiert. „Den Soldaten geht es gut“, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Aus dem Zentralirak hatte die Bundeswehr ihre Soldaten am Montag ausgeflogen.