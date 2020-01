„Frauen in der Politik haben es wirklich nicht leicht“

Was die Beschimpfungen gegen Neo-Justizministerin Alma Zadic in den sozialen Netzwerken angeht, so betonte Van der Bellen, dass er Zadic, die sowohl in Wien als auch in den USA studiert hatte, für absolut qualifiziert halte: „Wenn sie nicht qualifiziert ist, wer dann, frage ich mich?“ Und weiter: „Ich habe ihr geraten, gewisse Teile von Social Media nicht täglich zu lesen. Das kann einen wirklich fertig machen.“ Typischerweise würden sich die Angriffe wieder einmal gegen eine Frau richten, so Van der Bellen: „Frauen in der Politik haben es wirklich nicht leicht.“