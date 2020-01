Ohne neue Gesichter starteten Hartbergs Fußballer in die Winter-Vorbereitung. Dafür gehen die Oststeirer, die derzeit abgesichert auf dem wichtigen sechsten Platz der Bundesliga acht Punkte vor der Wiener Austria rangieren, in puncto Regeneration neue Wege. Druck herrscht damit beim TSV maximal in der neuen Sauerstoffkammer.