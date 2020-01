Sie haben die Ärmsten der Armen unterdrückt, verprügelt und ausgebeutet. Menschen, die hofften, in Wien bessere Arbeit zu bekommen als in Bulgarien, mussten betteln gehen und den Erlös abliefern. Was sagen die beiden Angeklagten? Seltsame Ausflüchte und Gejammer ist alles, was sie hören lassen.