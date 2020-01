Anfang April 2019 stand die Welt von Christa und Michael Bertlwieser still: Ein Brand hatte für einen Schaden in Millionenhöhe gesorgt, der Ruß hatte sich in jeden Winkel des Lokals in Rohrbach gezogen. „Monate später stellten wir dann noch fest, dass die Küchengeräte durch den Brand auch kaputtgegangen sind“, erzählt Christa Bertlwieser, die mit ihrem Mann Michael nun neu durchstartet.