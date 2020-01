Der zermürbende Nachbarschaftsstreit begann, nachdem die Afrika-Freikirche „Beautiful Gate Christian Church“ in das leerstehende Gebäude eines Lebensmitteldiscounters eingezogen war. 2017 erfolgte eine Bauverhandlung, in der das Haus in ein Vereinslokal umgewidmet wurde. „Die Anrainer hatten damals keine Parteistellung - und leiden seither an Lärmbelästigung, auch an Feiertagen“, schlägt Alexis Pascuttini, Göstinger Bezirksvorsteher-Stellvertreter (FPÖ), Alarm.