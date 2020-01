Nicht so hingegen zwei Polizisten aus dem Lavanttal: Sie sollen, so der Vorwurf, für ihren Dienstposten Weihnachtsfeiern bezahlt bekommen haben, vier Jahre lang. Der Schaden in diesem Fall betrage mehrere Tausend Euro; bei den übrigen Zuwendungen handle es sich meist um Werte zwischen 100 und 500 Euro. Daher ist der Strafrahmen mit bis zu zwei Jahren Haft niedrig: Diversionen, also außergerichtliche Lösungen, sind für einzelne Beteiligte möglich. Darüber entscheiden wird Richter Dietmar Wassertheurer, einen Prozesstermin gibt es noch nicht. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.