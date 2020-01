Nichtraucher-Seminare gut gebucht

Auffallend: Bei den Rauchern gab es schon einen Aufhör-Boom, als das Verbot in der Gastronomie kam, wie Bernhard Stelzl von der nunmehrigen „Gesundheitskassa“ (vormals GKK) weiß. Und auch im Jänner merkt man es: „Wir haben 24 Seminare im ersten Quartal, bieten also das Doppelte an Kursen wie in den anderen Quartalen an. Und sie werden angenommen. Der 1.1. ist für viele das magische Datum.“ Kein Wunder, weiß man doch von Studien, dass nur ein Viertel der steirischen Raucher mit ihrer Qualmerei glücklich ist. Nummer zur Rauchfreiheit: 05-076615-1919.