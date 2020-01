Die Lage im Iran ist seit dem US-Drohnenangriff, bei dem der General Kassem Soleimani getötet wurde, hochexplosiv. Hunderttausende Iraner haben an seiner Beisetzung in der Stadt Kerman teilgenommen. Doch was sind die Folgen dieses Angriffes, und kommt es möglicherweise zu einem Krieg zwischen den USA und dem Iran? krone.tv-Moderator Gerhard Koller hat die Situation gemeinsam mit Brigadier Walter Feichtinger von der Landesverteidigungsakademie beleuchtet. Das ganze Interview sehen Sie im Video oben.