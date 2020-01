Das Graffiti, das er als Kind entlang einer Mauer gesprüht hatte, sticht beim „Krone“-Lokalaugenschein in seiner Heimatstadt ins Auge, blieb bis heute bestehen. In Celje, 70 km von der steirischen Grenze entfernt, hat Österreichs Teamchef Ales Pajovic seine Wurzeln. „Es war ein gutes Leben, ich habe immer genug zu essen gehabt“, ist er dankbar. Jahrzehnte später verehrt man ihn in der 80.000-Einwohner-Stadt, die als Handball-Hochburg in Slowenien gilt.