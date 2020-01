Michael Walchhofer ist nicht nur Österreichs letzter Abfahrtsweltmeister (2003), sondern auch Hotelier in Zauchensee – und Chef des Organisationskomitees der Damen-Weltcup-Rennen am Samstag (Abfahrt) und Sonntag (Kombination). Wer, wenn nicht er, könnte die spektakuläre Kälberloch-Strecke im Pongau am besten analysieren. Was er für die „Krone“ am Dienstag auch tat, bevor am Donnerstag das erste Training wartet. Der 44-Jährige verspricht: „Das wird eine super Abfahrt, die Piste ist sehr, sehr griffig, kompakt.“ Da gab es sogar von FIS-Inspektor Atle Skaardal viel Lob für Walchhofer und sein Team um Streckenchef Alex Kronreif und Berater Heinz Stohl. Was erwartet Schmidhofer und Co. nun bei der spektakulären Abfahrt? Walchhofers Expertise: