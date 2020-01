Was war denn da in der TVthek los? Bei der Live-Übertragung der Angelobung der neuen Bundesregierung staunten Nutzer des Streaming-Angebots des ORF nicht schlecht über die unkonventionellen Untertitel, die man zuschalten konnte. Die fielen teils derart komisch aus, dass manch einer glaubte, die Satiretruppe maschek hätte die TVthek gekapert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk entschuldigte sich am Dienstagabend für den Fehler, man „bedauere den Vorfall“.