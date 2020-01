War er dabei? Und wenn ja, in welcher Rolle? Ein Prozesskrimi am Landesgericht drehte sich am Dienstag um einen brutalen Coup in Wörgl, bei dem 2013 eine 80-Jährige aus dem Bett gezerrt wurde. Ein per DNA-Abgleich gefasster Kroate (39) belastete einen Landsmann (46), der nun aber einer Strafe entging.