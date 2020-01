Spionage in anderen Sportarten verboten

Diese Art von „Lernprozess“ ist in anderen Sportarten, wie zum Beispiel American Football, ausdrücklich verboten. Magoni hat das Glück, auf das „geistige Eigentum“ von Shiffrins Team zugreifen zu können, denn das Training der Ski-Profis wird rechtlich kaum geschützt. Die Piste wird nicht gesperrt, jeder kann Aufnahmen machen. Ob das so bleibt, ist eine andere Frage. Vlhovas Methode scheint zu funktionieren, sie distanzierte Shiffrin in Zagreb um mehr als eine Sekunde.