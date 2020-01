Mit lauten Klängen aus seiner steirischen Heimat ist Dienstagmittag Werner Kogler (Grüne) in seinem Ministerium begrüßt worden: Der neue Vizekanzler sowie Sport- und Beamtenminister wurde von zwei Musikvereinen mit Blasmusik und dem Bürgermeister und dem Vizebürgermeister aus St. Johann in der Haide vor dem Infrastrukturministerium in der Wiener Radetzkystraße empfangen.