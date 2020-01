Samsung will digitale Avatare mittels künstlicher Intelligenz künftig menschlicher wirken lassen. Die KI-Tochter Star Labs des südkoreanischen Technologieriesen stellte auf der CES in Las Vegas am Dienstag ihr Projekt Neon vor: Computeranimierte Geschöpfe, die bisher etwa in Computerspielen, Filmsequenzen oder in Apps häufig noch künstlich und steif wirken, sollen „echt“ werden - und sich damit nicht mehr von Menschen unterscheiden.