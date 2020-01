Eine verletzte Person hat am Dienstag die Kollision eines Zuges mit einem Pkw in St. Pölten gefordert. Der Wagen des ungarischen Pkw-Lenkers (28) wurde auf einem unbeschrankten Bahnübergang mit Lichtsignalanlage von dem Triebwagen der ÖBB gerammt und in ein Feld katapultiert.