„Als ich am Abend von Salzburg zurückgekommen bin, lag eine EMS-Verständigung in meinem Postkasten. Ich war so was von sauer, denn durch die nicht rechtzeitige Zustellung sind mir Zusatzkosten in Höhe von knapp 180 Euro entstanden, die ich mir hätte ersparen können“, erklärt Frau A. ihren Ärger. Nach ihrem Urlaub wandte sie sich mit einer Beschwerde an die Post. Jedoch ohne Erfolg. Nicht einmal eine Antwort war die Sache dort wert, weshalb die Leserin schließlich die Ombudsfrau kontaktierte.