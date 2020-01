Wegen der aktuellen Krise am Golf zieht Deutschland einen Großteil seiner Truppen aus dem Irak ab und verlegt die Soldaten nach Jordanien und Kuwait. Bereits am Dienstag brachte ein Transportflugzeug 32 Soldaten auf die Luftwaffenbasis Al-Asrak in Jordanien, teilte die Bundeswehr mit. Der deutsche Außenminister Heiko Maas betonte, dass die Truppenstärke auf Anordnung des Kommandos des internationalen Anti-IS-Einsatzes reduziert werde.