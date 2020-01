Wie schon am Montag bei der Trauerzeremonie in Teheran zogen auch beim Begräbnis von General Kassem Soleimani in dessen Heimatstadt Kerman im Südosten des Iran Tausende Menschen durch die Straßen. „Tod Amerika!“, riefen sie. Der Iran hat die US-Streitkräfte offiziell als Terroristen eingestuft. Die Ermordung des beliebten Generals scheint die iranische Bevölkerung wieder ein wenig geeint zu haben. Und US-Präsident Donald Trump muss mit der Krise allein fertigwerden. „Die Verantwortung für diesen Terrorakt tragen die USA“ , drängte der iranische Präsident Hassan Rouhani weiterhin auf Vergeltung.