Die rot-weiß-rote Equipe sehnte am Dienstag bereits die Auftaktpartie am Freitag (16.00 Uhr/live ORF 1) in der Wiener Stadthalle gegen Tschechien herbei - am Dienstag waren bereits 6.500 von rund 9.500 Karten abgesetzt. Der letzte Test am Montag gegen Deutschland zeigte - von der 28:32-Niederlage abgesehen - die richtige Tendenz. „Wenn wir so auftreten, müssen wir uns nicht fürchten“, betonte Pajovic. Weitere Gegner in der Vorrunden-Gruppe B sind am Sonntag Ukraine bzw. am kommenden Dienstag Nordmazedonien. Ein Platz unter den Top-2 bringt den Aufstieg in die Hauptrunde der Top-12.