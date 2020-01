Mit neuem Format und wegen des Austragungsorts in Saudi-Arabien stark umstritten beginnt am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) der spanische Fußball-Supercup in Turnierform. In Jeddah trifft im ersten Halbfinale Real Madrid auf Cupsieger Valencia, 24 Stunden später spielen Meister Barcelona und Vizemeister Atletico Madrid um den Aufstieg ins Finale am Sonntag. Aber die Nachfrage in Spanien für die Tickets könnte kaum niedriger sein.