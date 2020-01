Genau 100 Tage nach der Nationalratswahl ist am Dienstag die türkis-grüne Regierung angelobt worden. „Heute schließt sich der Kreis“, erklärte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Anspielung auf den durch die Ibiza-Affäre ausgelösten Sturz der Vorgängerregierung und der daraufhin eingesetzten Übergangsregierung. Für deren Arbeit bedankte sich Van der Bellen in seiner Rede in der Hofburg zum wiederholten Male und meinte: „Das haben wir alles ganz gut hinbekommen.“