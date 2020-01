Was für eine Rostlaube! Oder auch: Was für ein Auto! Aber würden sie dafür 800.000 Dollar, also umgerechnet weit mehr als 700.000 Euro investieren? Na gut, immerhin fällt bei der Zulassung in Österreich hier keine NoVA an. Fakt ist: Dieser 1961er Mercedes 300 SL Roadster hat gerade den Besitzer gewechselt - um genau diesen Preis!