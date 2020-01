Der PC-Gigant Lenovo hat auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas unkonventionelle Notebooks präsentiert. Das ThinkPad X1 Fold ist ein 13-Zoll-Notebook, das statt einer Kombination aus Bildschirm und Tastatur auf ein großes flexibles Display zum Zusammenfalten setzt, das ThinkBook Plus ein Notebook mit einem E-Book-Reader an der Display-Außenseite. Zusätzlich zeigten die Chinesen ihren ersten 5G-Laptop - und das erste Ducati-Notebook.