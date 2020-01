Nun ist das Ende der Weihnachtszeit wohl endgültig besiegelt: Am Dienstagvormittag wurde der Christbaum am Wiener Rathausplatz gefällt. Nachdem er transportfähig gemacht wurde, wird der hölzerne 32 Meter hohe Riese seinen letzten Weg antreten - in die Müllverbrennungsanlage Pfaffenau. Dort wird er verwertet.