Im Juni erscheint Ihr viertes Reisetagebuch über Indien. Wann hatten Sie die Idee zu diesen Büchern?

Nach meiner Zeit als Volkstheaterdirektor war ich erschöpft und beschloss, nach Vietnam zu fahren. Ganz allein. Am Abfluggate hat es mich bereits gepackt. Ich musste mich irgendwie mitteilen und habe begonnen, meine Gedanken aufzuschreiben. Als ich dann zurückgekommen bin voll der Eindrücke und des Glücks, habe ich das meiner Freundin geschenkt. Weil sie mein Gekritzel nicht lesen konnte, habe ich ihr meine Reise wie einen Brief an sie vorgelesen. Eineinhalb Jahre später hat der Amalthea Verlag, der immer eine Biografie von mir wollte, stattdessen mein Reisetagebuch „Von der Bühne in die Welt“ veröffentlicht. Jetzt bin ich Reiseschriftsteller, halte Vorträge und Lesungen.