Zweites Schiff der NGO in Italien beschlagnahmt

Ein weiterer Berufungsprozess findet übrigens demnächst in Italien statt, wo der deutsche Kapitän mit einem Bußgeld in der Höhe von 300.000 Euro belegt worden ist. Trotz des damals geltenden Verbots, in einen sizilianischen Hafen einzulaufen, steuerte Reisch im September des Vorjahres mit mehr als 100 Migranten an Bord der Eleonore, eines Nachfolgerschiffes der Lifeline, den Hafen Pozzallo an. Axel Steier, Sprecher der Organisation Mission Lifeline, machte vor Gericht einen Notstand, in dem sich Reisch und die Migranten befunden haben sollen, geltend. „Wir sehen eine 50-zu-50-Chance, dass man da noch drum rumkommt“, so Steier vor Monaten.