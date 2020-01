Einem Bericht der „Bild“ zufolge könnte Til Schweiger seine Waffen als „Tatort“-Kommissar in Kürze im Kasterl eingesperrt lassen. Denn ob er weiter in der Rolle des Kommissars Nick Tschiller zu sehen sein wird, sei im Augenblick in der Schwebe. Die erhofften Quoten werden bei Weitem nicht bzw. nicht mehr erreicht.