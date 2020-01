Österreich gilt als eines der sichersten Länder der Welt. Trotzdem war das gerade erst beendete Geschäftsjahr 2019 ein Rekordjahr für die heimischen Waffenhändler. Mit einem unerwartet großen Wachstum von 7,7 Prozent stellt 2019 sogar das bisherige Rekordjahr 2015 in den Schatten. Zuwächse gab es bei Neu- und vor allem Gebrauchtwaffen. Laut zentralem Waffenregister sind in Österreich mehr als eine Million Handfeuerwaffen in privatem Besitz.