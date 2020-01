Aus Todenhöfer-Brief zitiert

Mit der Ermordung Soleimanis habe US-Präsident Donald Trump „dem Iran de facto den Krieg erklärt“, zitierten die Veranstalter einen Brief des deutschen Autors Jürgen Todenhöfer. Soleimani sei im Iran ein Symbol des Kampfes gegen den IS gewesen. „Er bekämpfte den IS am Boden und nicht wie die USA aus der Luft. Bei den gefährlichen Schlachten war er oft selbst dabei, während Trump in seinem Washingtoner Solarium saß.“