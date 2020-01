„Jeder Penny zählt“

Seit Wochen brennt es in New South Wales, dem Staat, der geografisch gesehen über Hemsworths Heimat Victoria liegt, und noch ist kein Ende in Sicht. Der Darsteller will nun die Feuerwehren und Rettungsmaßnahmen unterstützen und spendete umgerechnet etwa 620.000 Euro für diesen Zweck.