Virtuelle Dates mit Pop-Stars

Interessant ist der neue Standard hier zunächst vor allem für diejenigen, die etwa Filme in möglichst hoher Auflösung in Sekundenschnelle runterladen möchten - oder für Fans von Videospielen, die auch mobil unterbrechungsfrei in virtuelle Welten abtauchen wollen. Dank 5G soll zudem das Gefühl von Übelkeit, das einige Nutzer von Virtual-Reality-Brillen aufgrund von kaum merkbaren Verzögerungen bei der Datenübertragung beschleicht, der Vergangenheit angehören.