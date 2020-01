„Feuer werden noch über Monate brennen“

Entwarnung ist demnach nicht in Sicht. Vielmehr wird befürchtet, dass die Feuer in Australien noch Monate dauern. „Die Feuer brennen immer noch, und sie werden noch über Monate brennen“, sagte der australische Premierminister Scott Morrison. An der Grenze von New South Wales und Victoria bewegten sich zwei Brände aufeinander zu, so dass ein Riesenfeuer entstehen könnte. In der isolierten Küstenstadt Mallacoota warteten noch Hunderte Menschen darauf, per Schiff gerettet zu werden.