So hatten sich die Wohnungsbesitzer den Start ins neue Jahr sicher nicht vorgestellt. In der Nacht auf den 1. Jänner wurden von Unbekannten in Bad Ischl drei Wohnungen in einem Mehrparteienhaus durchforstet, ein Wandtresor wurde mitgenommen. Ein Geschädigter bietet jetzt 5000 Euro für sachdienliche Hinweise.