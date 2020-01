Ingo Bodner aus Tangern: „Viele Menschen in unserer Gemeinde fragen sich, wo sie die Christbäume entsorgen sollen. Restmüllbehälter oder Straßengraben sind einfach keine vernünftigen Alternativen“, erzählt Ingo Bodner. Und weiter: „Wir helfen kostenlos. Stellen Sie den abgeschmückten und von Haken und Lametta befreiten Baum am kommenden Samstag gut sichtbar an den Straßenrand. Um 8.30 Uhr startet unsere Abholaktion.“