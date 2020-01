Unter Laviolette, der ab der Saison 2014/15 in Nashville tätig war, waren die Predators 2017 das beste Team des Grunddurchgangs und sind bis ins Stanley-Cup-Finale vorgestoßen. Dort unterlagen sie den Pittsburgh Penguins in sechs Spielen. Der 55-jährige US-Amerikaner ist seit 18 Jahren Trainer in der NHL, seinen größten Erfolg feierte er mit dem Gewinn des Stanley Cups mit den Carolina Hurricanes im Jahr 2006.