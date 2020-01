Um Technologien wie das autonome Fahren verstärkt in realen Umgebungen zu testen, will Toyota in Japan eine experimentelle Stadt der Zukunft bauen. Dafür soll das Gelände einer stillgelegten Fabrik des Autobauers in der Nähe des Bergs Fuji umgebaut werden, wie Firmenchef Akio Toyoda am Montag auf der Technik-Messe CES in Las Vegas ankündigte.