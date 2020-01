Fast täglich hat Sängerin Lena Meyer-Landrut ihre Fans bis jetzt an ihrem Leben teilhaben lassen. Neben sexy Selfies postete die 28-Jährige immer wieder aufbauende Botschaften, in denen sie sich besonders gegen Körperkritik wehrte oder für Frauenrechte einsetzte. Im Dezember begeisterte sie ihre Anhänger noch mit einem kecken Po-Foto, das sich in einer Reihe von Partyfotos fand.