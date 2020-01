Vorgestellt werden die Ausbildungswege beim Tag der offenen Tür am Freitag, 17. Jänner (15-18 Uhr). Neu ist der Ausbildungszweig Europa-HAK mit Englisch als Unterrichtssprache. Angeboten wird diese Form, die auf die wirtschaftlichen, sprachlichen und digitalen Anforderungen im europäischen und globalen Umfeld vorbereitet, nur in wenigen Schulen in Österreich.