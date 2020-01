Vier Schwestern haben eine Superkraft. Ihren Eltern sagen sie nichts davon. Als sie von ihrer Zauberkraft in einem geheimen Raum im Keller Gebrauch machen, rufen sie damit eine böse Hexe auf den Plan. Adabei-TV durfte die „vier zauberhaften Schwestern“ (sie sind wirklich zauberhaft) bei der Kinopremiere in Wien kennenlernen und hat die kleinen und großen Stars gefragt, welche geheimen Superkräfte sie denn gerne hätten! Der Filmstart ist am 9.1.2020.