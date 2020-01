Die erste Beamtenregierung, die erste Frau als Bundeskanzlerin, das kleinste und gleichzeitig erste Kabinett, in dem Geschlechterparität herrscht, und die kürzeste Amtszeit in der Geschichte - das Kabinett Bierlein, das am 3. Juni infolge des Ibiza-Crashs angelobt wurde, ist in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes.