Beamte kümmerten sich rührend

Mit ihren eigenen Vierbeinern, einem Belgischem und einem Deutschen Schäferhund, fuhren sie im Dienstwagen zur Unfallstelle. „Wir haben den kleinen verängstigten Hund angeleint und den Chip ausgelesen. So konnten wir die Besitzer kontaktieren. Da der Vierbeiner verletzt war, haben wir auch gleich den Tierarzt, der an diesem Abend Notdienst hatte, informiert. Er hat sich sofort auf den Weg in die Praxis gemacht.“