Trump erinnert sich gerne an Treffen mit Kurz

Iran-Krise, Amtsenthebung und Wahlkampf zum Trotz - laut seinem Mitarbeiterstab genießt Donald Trump Empfänge wie diese. Und er scheint sich sogar vorzubereiten: „Euch in Österreich geht es sehr gut“, lässt Trump ausrichten. In dem mehrminütigen Gespräch erinnerte sich der US-Präsident auch an das Treffen mit dem alten und neuen Bundeskanzler Sebastian Kurz im Vorjahr, er wusste sogar über dessen Sieg bei der Nationalratswahl Bescheid. Ein Zeichen dafür, dass man hier auch als kleineres Land wahrgenommen werden kann.