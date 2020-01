„Es ist davon auszugehen, dass ein staatlicher Akteur dahintersteckt“

Wie berichtet, hatten in der Nacht auf Sonntag noch unbekannte Täter zu einer Cyberattacke gegen die IT-Anlage, die voll mit hochsensiblen und geheimen Daten ist, ausgeholt. Eine mögliche heiße Spur führt im Spionagekrimi derzeit nach Russland. Es wird aber in alle Richtungen ermittelt. „Aufgrund der Intensität des konkreten Cyberangriffs ist zweifelsfrei davon auszugehen, dass ein staatlicher Akteur dahintersteckt“, so auch Terrorismus-Experte Dr. Nicolas Stockhammer gegenüber der „Krone“.