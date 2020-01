Bis 18.30 Uhr bestellen, am nächsten Tag um 8…Uhr die Ware in Händen halten – wenn’s um Lieferzeiten geht, ist Landtechnik-Ersatzteile-Spezialist Prillinger so etwas wie der Ferrari unter den Anbietern. 74.000 verschiedene Artikel hat das Familienunternehmen aus Wels insgesamt auf Lager.